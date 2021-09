Covid in Campania, oggi 282 positivi e due morti: l'indice di contagio stabile all'1,56% ma aumentano le terapie intensive

Dimnuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 282 positivi su 18.048 tamponi esaminati, 60 in meno di ieri con 295 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,56% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'1,86%.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Quarantena ridotta a scuola, il piano di governo e Regioni:... LA RICERCA Scuola, mascherine in aula riducono contagi e ricoveri evitando i... LA TENDENZA Covid, pochi infetti tra gli studenti: così in Campania la...

Se sale a 7.891 il numero di vittime con i due decessi registrati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 259 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.