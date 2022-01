Covid in Campania, oggi 5.192 positivi e tre morti: l'indice di contagio schizza al 17,5%, 32 nuovi ricoveri in 24 ore

Diminuiscono i nuovi positivi ma schizza la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la frenata dei tamponi nel giorno di Capodanno. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.192 positivi su 29.677 tamponi esaminati, 8.696 in meno di ieri con 103.144 test processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 17,50% dei test, quasi il doppio di ieri quando il tasso di positività era al 10,45%.

Se sale a 8.474 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 718 ricoverati con sintomi, 32 in più di ieri, e 55 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.