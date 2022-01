​Covid in Campania, oggi 5.062 positivi e 51 morti: l'indice di contagio cala all'11,78%

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complica l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.062 positivi su 42.979 tamponi esaminati, 4.752 in meno di ieri con 32.950 test processati in meno. Di questi, 3.710 su 27.471 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.352 su 15.508 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo l'11,78%, poco più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 12,93%.

Se sale a 9.103 il numero di vittime con i 51 decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.391 ricoverati con sintomi, 13 in meno di ieri, e 89 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.