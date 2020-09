Covid in Campania, altri 183 positivi: nessuna vittima e due pazienti guariti

Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi Regione Campania: 100 positivi su 5.427 tamponi (per un totale di 7.868 casi su 454.878 tamponi), di cui 5 dalla Sardegna e 16 connessi a rientri; nessuna vittima (il numero complessivo resta fermo a 448) e 2 pazienti guariti (4.478 in totale). A questi si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione.

Ultimo aggiornamento: 18:04

