Covid in Campania, oggi 780 positivi e un morto: l'indice di contagio risale al 3,37%

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 780 positivi su 23.143 tamponi esaminati, 13 in più di ieri con 1.140 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,37% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 3,16%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino, dose booster annuale «per i prossimi due o tre... L'INTERVISTA Green pass, Walter Ricciardi: «Basta dare il certificato a chi... L'EPIDEMIA Terza dose, idea «cartellino giallo» su Green pass per...

Se sale a 8.090 il numero di vittime con il decesso contabilizzato ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 266 ricoverati con sintomi, due in meno di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.