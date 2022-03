​Covid in Campania, 5.233 casi e 13 morti: l'indice di contagio risale al 16,03% ma scendono ancora i ricoveri

Crescono i nuovi positivi e risale anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.233 positivi su 32.637 tamponi esaminati, 930 in più di ieri con 440 test processati in meno. Di questi, 4.200 su 22.515 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.033 su 10.122 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 16,03%, tre punti percentuali in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 13,01%.

Se sale a 9.757 il numero di vittime con i 13 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 544 ricoverati con sintomi, tre in meno di ieri, e 26 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.