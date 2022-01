Covid in Campania, oggi 24.451 positivi e 29 morti: l'indice di contagio stabile al 23,27%, 28 nuovi ricoveri in 24 ore

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 24.451 positivi su 105.077 tamponi esaminati, 2.583 in meno di ieri con 12.951 test processati in meno. Di questi, 12.607 su 59.369 sono positivi al tampone antigenico mentre 11.844 su 45.708 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 23,27% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 22,90%.

Se sale a 8.668 il numero di vittime con i 29 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.154 ricoverati con sintomi, 28 in più di ieri, e 79 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.