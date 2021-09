Covid in Campania, oggi 475 positivi e quattro morti: l'indice di contagio sale al 2,69%, aumentano le terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 475 positivi su 17.647 tamponi esaminati, 81 in più di ieri con 2.628 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,69% dei test, quasi un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era all'1,94%.

Se sale a 7.846 il numero di vittime con i quattro decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 330 ricoverati con sintomi, due in meno di ieri, e 24 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.