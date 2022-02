​Covid in Campania, 6.059 casi e 11 morti: l'indice di contagio risale al 13,47% ma calano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi e risale anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.059 positivi su 44.991 tamponi esaminati, 246 in più di ieri con 1.508 test processati in più. Di questi, 4.813 su 30.330 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.246 su 14.661 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,47%, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 12,50%.

Se sale a 9.531 il numero di vittime con gli 11 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.098 ricoverati con sintomi, 17 in meno di ieri, e 65 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.