Covid in Campania, 8.370 casi e sette morti: l'indice di contagio sale al 19,17%, aumentano le terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 8.370 positivi su 43.666 tamponi esaminati, 775 in più di ieri con 1.085 test processati in più. Di questi, 6.829 su 31.756 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.541 su 11.910 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 19,17%, più di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 17,84%.

APPROFONDIMENTI I DATI Bollettino Covid oggi 17 marzo: 79.895 nuovi casi e 128 morti, tasso... L'EPIDEMIA Green pass addio dal 1° maggio, i virologi frenano. Garrattini:... LA POLITICA De Luca frena sulla ripartenza: «Vogliamo riaprire tutto ma... COVID Omicron, nei bambini sempre più casi di «tosse da...

Se sale a 9.800 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 563 ricoverati con sintomi, 11 in meno di ieri, e 41 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.