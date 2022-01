Covid in Campania, oggi 16.977 positivi e 28 morti: indice di contagio stabile al 16,53%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 16.977 positivi su 102.720 tamponi esaminati, 79 in meno di ieri con 907 test processati in meno. Di questi, 10.954 su 65.533 sono positivi al tampone antigenico mentre 6.023 su 37.187 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 16,53% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 16,46%.

Se sale a 8.813 il numero di vittime con i 28 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.331 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 99 malati in terapia intensiva, sei in più di ieri.