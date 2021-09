Covid in Campania, oggi 419 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 2,22%

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 419 positivi su 18.877 tamponi esaminati, 54 in più di ieri con 1.483 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,22% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 2,1%.

Se sale a 7.893 il numero di vittime con i tre decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 282 ricoverati con sintomi, nove in meno di ieri, e 14 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.