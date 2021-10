Covid in Campania, oggi 627 positivi e sette morti: indice di contagio al 2,24%, aumentano ancora i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 627 positivi su 28.047 tamponi esaminati, 35 in più di ieri con 3.941 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,24% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 2,46%.

Se sale a 8.053 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 214 ricoverati con sintomi, 14 in più di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.