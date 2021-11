Covid in Campania, oggi 615 positivi e sei morti: l'indice di contagio risale al 2,64%

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 616 positivi su 23.294 tamponi esaminati, dieci in meno di ieri con 7.087 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,64% dei test, più di mezzo percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 2,06%.

Se sale a 8.081 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 262 ricoverati con sintomi, due in meno di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.