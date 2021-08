Covid in Campania, oggi 670 positivi e un morto: l'indice di contagio sale all'8,77%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 670 positivi su 7.642 tamponi molecolari esaminati, 174 in più di ieri con 221 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'8,77%, più di due punti percentuali in più rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 6,31%, in un bollettino che non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Sale a 7.605 il numero di vittime, con il decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri dall'unità di crisi della Campania, e aumenta anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 246 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 13 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.