Covid in Campania, oggi 16.512 positivi e sette morti: indice di contagio al 14,18%, aumentano ancora ricoveri e terapie intensive

Restano stabili i nuovi positivi e la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, pur nella gravita dei casi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 16.512 positivi su 116.411 tamponi esaminati, 460 in meno di ieri con 807 test processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 14,18% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 14,47%.

Se sale a 8.541 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 868 ricoverati con sintomi, 55 in più di ieri, e 73 malati in terapia intensiva, otto in più di ieri.