Covid in Campania, oggi 992 positivi e sette morti: l'indice di contagio risale al 5,28%, 30 ricoverati in terapia intensiva

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 992 positivi su 18.794 tamponi esaminati, 539 in meno di ieri con 12.124 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 5,28% dei test, poco meno di mezzo punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 4,95%.

Se sale a 8.298 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 358 ricoverati con sintomi, sette in meno di ieri, e 30 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.