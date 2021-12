Covid in Campania, oggi 1.308 positivi e 15 morti: l'indice di contagio risale al 6,18%, aumentano ancora i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata dei contagi in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.308 positivi su 21.153 tamponi esaminati, 698 in meno di ieri con 17.171 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 6,18% dei test, quasi un punto percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 5,23%.

Se sale a 8.352 il numero di vittime con i 15 decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 439 ricoverati con sintomi, 16 in più di ieri, e 31 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.