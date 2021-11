Covid in Campania, oggi 591 positivi e sette morti: l'indice di contagio risale al 4,12%

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 591 positivi su 14.357 tamponi esaminati, 207 in meno di ieri con 13.164 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,12% dei test, più di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 2,90%.

Se sale a 8.174 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 289 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 24 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.