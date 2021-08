Covid in Campania, oggi 190 positivi e tre morti: l'indice di contagio scende all'1,30% ma crescono i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 190 positivi su 14.671 tamponi esaminati, 280 in meno di ieri con 4.373 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,30% dei tamponati, tre volte meno di ieri quando il tasso di positività era al 4,55%.

Se sale a 7.682 il numero di vittime con i tre nuovi decessi registrati ieri, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 361 ricoverati con sintomi, 24 in più di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.