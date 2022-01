Covid in Campania, oggi 5.930 positivi e 40 morti: indice di contagio stabile al 12,91%, aumentano ancora i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale flessione domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.930 positivi su 45.916 tamponi esaminati, 5.938 in meno di ieri con 42.369 test processati in meno. Di questi, 4.363 su 28.625 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.567 su 17.291 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,91% dei test, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 13,44%.

APPROFONDIMENTI IL CASO Dichiarata morta per errore, Agnese si è arresa al Covid IL BOLLETTINO Covid in Campania, aumentano i pazienti ricoverati in ospedali:... L'EPIDEMIA Omicron, Figliuolo: «Abbiamo raggiunto il picco della curva,...

Se sale a 8.903 il numero di vittime con i 40 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.391 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 100 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.