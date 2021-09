Covid in Campania, oggi 176 positivi e sei morti: l'indice di contagio risale al 2,69%

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale flessione dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 176 positivi su 6.547 tamponi esaminati, 106 in meno di ieri con 11.501 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,69% dei test, in crescita rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'1,56%.

Se sale a 7.897 il numero di vittime con i sei decessi registrati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 258 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 19 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.