Covid Campania, lieve aumento dell'indice di contagio: 9,31%. E ci sono altri 33 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: 433 positivi su 4.650 tamponi (per un totale di 186.564 su 1.997.527), di cui 388 asintomatici e 45 sintomatici; 33 morti (15 nelle ultime 48 ore, 18 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 2.719; 1.179 pazienti guariti, per un totale di 104.549.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,31%, in lieve aumento rispetto alla percentuale del 9,16% registrata ieri.

I posti letto occupati sono 98 su 656 disponibili in terapia intensiva e 1.422 su 3.160 in degenza (ospedali e strutture private).

