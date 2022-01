Covid in Campania, oggi 6.653 positivi e 21 morti: indice di contagio al 13,64%, 32 nuovi ricoveri in 24 ore

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.653 positivi su 48.768 tamponi esaminati, 1.461 in più di ieri con 19.090 test processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 13,64% dei test, quattro punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 17,50%.

Se sale a 8.495 il numero di vittime con i 21 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 750 ricoverati con sintomi, 32 in più di ieri, e 60 malati in terapia intensiva, cinque in più di ieri.