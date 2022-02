​Covid in Campania, 4.041 casi e 47 morti: l'indice di contagio cala al 10,99% ma aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.041 positivi su 36.763 tamponi esaminati, 3.914 in meno di ieri con 30.196 test processati in meno. Di questi, 3.047 su 24.666 sono positivi al tampone antigenico mentre 994 su 12.097 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 10,99%, un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era all'11,88%.

Se sale a 9.331 il numero di vittime con i 47 decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.351 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 80 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.