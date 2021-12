Covid in Campania, oggi 1.304 positivi e sette morti: l'indice di contagio cala al 3,23%, 23 ricoverati in più

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice il tradizionale boom di tamponi del lunedì. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.304 positivi su 40.433 tamponi esaminati, 312 in più di ieri con 21.639 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,23% dei test, due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 5,28%.

Se sale a 8.305 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 381 ricoverati con sintomi, 23 in più di ieri, e 28 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.