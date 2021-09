Diminuiscono i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, complice anche la consueta frenata registrata nella domenica. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 301 positivi su 19.455 tamponi esaminati.

Una vittima nelle ultime 48 ore mentre altre 3 sono state registrate ieri ma sono dei giorni precedenti. In terapia intensiva 21 le persone, come ieri, 339 i ricoveri in degenza ordinaria, tre più di ieri.