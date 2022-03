Covid in Campania, 9.179 casi e 11 morti: l'indice di contagio stabile al 18,20%, in calo i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.179 positivi su 50.444 tamponi esaminati, 6.373 in più di ieri con 35.514 test processati in più. Di questi, 7.983 su 39.029 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.196 su 11.415 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 18,20%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 18,79%.

Se sale a 9.789 il numero di vittime con gli 11 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 553 ricoverati con sintomi, 19 in meno di ieri, e 37 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.