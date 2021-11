Covid in Campania, oggi 675 positivi e quattro morti: l'indice di contagio torna sotto il 2%, superata quota 300 ricoverati

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata dei tamponi domenicale. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 675 positivi su 33.914 tamponi esaminati, 150 in più di ieri con 22.222 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,99% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 4,49%.

Se sale a 8.144 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 302 ricoverati con sintomi, nove in più di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.