Covid in Campania, oggi 206 positivi e quattro morti: l'indice di contagio scende allo 0,7%

Aumentano i nuovi positivi ma diminuisce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 206 positivi su 29.445 tamponi esaminati, 48 in più di ieri con 19.158 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo lo 0,7% dei test, stabile rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'1,54%.

Se sale a 8.016 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 180 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.