Covid in Campania, oggi 236 positivi e cinque morti: l'indice di contagio cala all'1,27%, si svuotano gli ospedali

Aumentano i nuovi positivi ma diminuisce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 236 positivi su 18.697 tamponi esaminati, 38 in più di ieri con 12.155 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo l'1,27% dei test, quasi due punti percentuali in meno di ieri quando il tasso di positività era al 3,03%.

Se sale a 7.81 il numero di vittime con i cinque decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 289 ricoverati con sintomi, 15 in meno di ieri, e 16 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.