Covid in Campania, oggi 531 positivi e 13 morti: l'indice di contagio sale al 2,79%, crescono anche i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi e cresce sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 531 positivi su 19.013 tamponi esaminati, 341 in più di ieri con 4.342 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,79% dei tamponati, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era all'1,30%.

Se sale a 7.695 il numero di vittime con i 13 nuovi decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 366 ricoverati con sintomi, cinque in più di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.