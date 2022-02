​Covid in Campania, 4.394 casi e 12 morti: indice di contagio all'11,12%, crollano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice una frenata dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 4.394 positivi su 39.508 tamponi esaminati, 1.722 in meno di ieri con 8.184 test processati in meno. Di questi, 3.415 su 25.046 sono positivi al tampone antigenico mentre 979 su 14.462 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo l'11,12%, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 12,82%.

Se sale a 9.578 il numero di vittime con i 12 decessi contabilizzati ieri, risale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 911 ricoverati con sintomi, 71 in meno di ieri, e 59 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.