Covid in Campania, oggi 750 positivi e 14 morti: l'indice di contagio cala al 2,22% ma i ricoveri tornano sopra 300

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice il record di tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 750 positivi su 33.733 tamponi esaminati, 159 in più di ieri con 19.376 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,22% dei test, più di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 4,12%.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Regioni in pressing: restrizioni ai No vax, anche in zona bianca L'EPIDEMIA Terza dose, la svolta: si può fare dopo 5 mesi L'EPIDEMIA Terza dose vaccini Covid, De Luca tuona: «Il governo arriva... L'EPIDEMIA Test antigenici, quanto sono attendibili? «Quasi il 50% di...

Se sale a 8.188 il numero di vittime con i 14 decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 302 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.