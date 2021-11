Covid in Campania, oggi 248 positivi e 10 morti: indice di contagio al 2,16%, aumentano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, complice l'ormai tradizionale frenata dei tamponi nei giorni festivi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 248 positivi su 11.491 tamponi esaminati, 106 in meno di ieri con 2.906 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,16% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 4,12%.

Se sale a 8.073 il numero di vittime con i dieci decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 269 ricoverati con sintomi, dieci in più di ieri, e 22 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.