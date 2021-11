Covid in Campania, oggi 886 positivi e cinque morti: indice di contagio al 2,51%, aumentano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, complice anche la tradizionale frenata dei tamponi nel weekend. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 886 positivi su 35.331 tamponi esaminati, 66 in più di ieri con 19.138 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,51% dei test, la metà rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 3,88%.

Se sale a 8.229 il numero di vittime con i cinque decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 321 ricoverati con sintomi, 12 in più di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.