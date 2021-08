Covid in Campania, oggi 471 positivi e 12 morti: boom di ricoveri in terapia intensiva

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la ripresa massiccia dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 471 positivi su 20.996 tamponi esaminati, 285 in più di ieri con 15.800 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,24% dei test, più di un punto percentuale in meno di ieri quando il tasso di positività era al 3,58%.

APPROFONDIMENTI IL REPORTAGE Green pass obbligatorio da domani, le voci dei pendolari a Napoli... L'EPIDEMIA Vaccini senza prenotazione a Napoli, in fila anche i ragazzi: 1.411... IL CASO Green pass a mensa, gli esclusi in rivolta: «Noi, operai...

Se sale a 7.741 il numero di vittime con i 12 decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 379 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, cinque in più di ieri.