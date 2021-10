Covid in Campania, oggi 165 positivi e 10 morti: l'indice di contagio in calo allo 0,9%

Aumentano i nuovi positivi ma aumenta la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, complice anche l'ormai tradizionale flessione domenicale dei tamponi. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 165 positivi su 18.285 tamponi esaminati, due in più di ieri con 7.294 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo lo 0,9% dei test, quasi due punti percentuali in meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 2,74%.

Se sale a 7.957 il numero di vittime con i 10 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 208 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 16 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.