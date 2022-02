​Covid in Campania, 10.789 casi e 28 morti: l'indice di contagio risale al 12,28% ma calano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 10.789 positivi su 87.836 tamponi esaminati, 6.748 in più di ieri con 51.073 test processati in più. Di questi, 8.958 su 68.866 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.831 su 18.970 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,28%, più di un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era all'10,99%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Mascherine all'aperto in Campania, De Luca prepara... LE RIAPERTURE Covid, il calendario delle riaperture (e dei nuovi obblighi) fino al... L'EPIDEMIA Mascherine all'aperto, via l'obbligo da venerdì:... COVID-19 Discoteche, si riapre da venerdì: ecco le regole per tornare a...

Se sale a 9.359 il numero di vittime con i 28 decessi contabilizzati ieri, diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.348 ricoverati con sintomi, 13 in meno di ieri, e 82 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.