Covid in Campania, oggi 814 positivi e quattro morti: è il picco della quarta ondata, l'indice di contagio risale al 2,98%

Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 814 positivi su 27.325 tamponi esaminati, 321 in più di ieri con 1.927 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,98% dei test, quasi il doppio di ieri quando il tasso di positività era all'1,69%.

Se sale a 8.111 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzati ieri, aumenta anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 283 ricoverati con sintomi, due in più di ieri, e 20 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.