Covid in Campania, oggi 280 positivi e quattro morti: l'indice di contagio risale all'1,59%

Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 280 positivi su 17.633 tamponi esaminati, 72 in più di ieri con 196 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'1,59% dei test, quasi mezzo punto percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era all'1,17%.

Se sale a 7.987 il numero di vittime con i quattro decessi contabilizzato ieri, diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 174 ricoverati con sintomi, tre in meno di ieri, e 17 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.