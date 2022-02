​Covid in Campania, 5.813 casi e 20 morti: indice di contagio in calo al 12,50% ma aumentano le terapie intensive

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.813 positivi su 46.499 tamponi esaminati, 1.801 in meno di ieri con 11.369 test processati in meno. Di questi, 4.428 su 29.806 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.385 su 16.693 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 12,50%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 13,15%.

Se sale a 9.520 il numero di vittime con i 20 decessi contabilizzati ieri, scende il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.115 ricoverati con sintomi, 40 in meno di ieri, e 69 malati in terapia intensiva, quattro in più di ieri.