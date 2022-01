Covid in Campania, oggi 12.854 positivi e 43 morti: l'indice di contagio stabile al 14,2% ma calano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 12.854 positivi su 90.530 tamponi esaminati, 3.526 in meno di ieri con 20.144 test processati in meno. Di questi, 8.758 su 57.744 sono positivi al tampone antigenico mentre 4.096 su 4.096 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 14,2%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 14,8%.

Se sale a 9.006 il numero di vittime con i 43 decessi contabilizzati ieri, dopo giorni di crescta diminuisce il numero dei ricoveri ospedalieri: 1.380 ricoverati con sintomi, 14 in meno di ieri, e 102 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri.