Covid in Campania, oggi 592 positivi e tre morti: indice di contagio al 2,46%, aumentano ancora i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 592 positivi su 24.106 tamponi esaminati, 199 in più di ieri con 5.323 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,46 % dei test, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era all'1,33%.

Se sale a 8.046 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 200 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 19 malati in terapia intensiva, due in più di ieri.