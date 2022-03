Covid in Campania, 8.469 casi e nove morti: l'indice di contagio stabile al 17,83% ma calano i ricoveri

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 8.469 positivi su 47.500 tamponi esaminati, 3.286 in meno di ieri con 15.515 tamponi processati in meno. Di questi, 7.284 su 34.745 sono positivi al tampone antigenico mentre 1.185 su 12.755 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 17,83%, poco meno rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 18,65%.

Se sale a 10.003 il numero di vittime con i nove decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 703 ricoverati con sintomi, nove in meno di ieri, e 34 malati in terapia intensiva, sette in meno di ieri.