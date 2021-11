Covid in Campania, oggi 626 positivi e due morti: indice di contagio al 2,06%, calano i ricoveri

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, complice il boom di tamponi per ottenere il green pass dopo il weekend lungo. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 626 positivi su 30.381 tamponi esaminati, 378 in più di ieri con 18.890 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,06% dei test, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 2,16%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Covid in farmacia, il record di Napoli: 50 mila dosi... IL BOLLETTINO Bollettino Covid, oggi mercoledì 3 novembre 2021: in Veneto... LA PANDEMIA Covid, casi in salita in Europa da 5 settimane consecutive: il report... LA PANDEMIA Germania, il ministro della Salute: «Controllare il Green pass...

Se sale a 8.075 il numero di vittime con i due decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 264 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 21 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.