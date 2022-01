Covid in Campania, oggi 16.972 positivi e 26 morti: indice di contagio al 14.47%, 34 nuovi ricoveri in 24 ore

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 16.972 positivi su 117.278 tamponi esaminati, 4.914 in più di ieri con 769 test processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 14.47% dei test, quattro punti percentuali in più di ieri quando il tasso di positività era al 10,21%.

Se sale a 8.534 il numero di vittime con i 26 decessi contabilizzati ieri, cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 813 ricoverati con sintomi, 34 in più di ieri, e 65 malati in terapia intensiva, sette in più di ieri.