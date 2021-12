Covid in Campania, oggi 1.175 positivi e un morto: l'indice di contagio risale al 3,58%, aumentano ricoveri e terapie intensive

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.175 positivi su 32.862 tamponi esaminati, 25 in più di ieri con 3.651 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 3,58% dei test, un quasi mezzo percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era al 3,15%.

Se sale a 8.264 il numero di vittime con il decesso contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 350 ricoverati con sintomi, otto in più di ieri, e 25 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.