Covid in Campania, 5.189 casi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 15,94%

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.189 positivi su 32.555 tamponi esaminati, 188 in più di ieri con 796 test processati in più. Di questi, 4.199 su 21.959 sono positivi al tampone antigenico mentre 990 su 10.596 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 15,94%, poco più di ieri quando il tasso di positività era al 15,75%.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Deltacron, la nuova variante che combina Delta e Omicron: casi in... LO SCENARIO Brusaferro: «Considerare il Covid come una... L'EPIDEMIA Covid, l'Rt cresce a 0,83 e l’incidenza risale a 510: ma...

Se sale a 9.766 il numero di vittime con i tre decessi contabilizzati ieri, risale anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 544 ricoverati con sintomi, uno in meno di ieri, e 28 malati in terapia intensiva, tre in più di ieri.