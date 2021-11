Covid in Campania, oggi 830 positivi e sei morti: l'indice di contagio stabile al 3,01%

Diminuiscono i nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 830 positivi su 27.580 tamponi esaminati, 39 in meno di ieri con 1.271 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,01% dei test, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 3.30%.

APPROFONDIMENTI IL CASO No Green pass a Napoli, Cobas e disoccupati violano la zona rossa e... IL CASO No vax, i cortei del fine settimana: nelle città nessun... IL CASO No vax, vietato il corteo nel centro di Napoli: piazza Dante e...

Se sale a 8.129 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri, cala il numero dei ricoveri ospedalieri: 285 ricoverati con sintomi, cinque in meno di ieri, e 18 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.